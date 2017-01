Dodelijke aanval op controlepost in Egypte

CAÏRO - Bij een aanval op een controlepost in Egypte zijn maandag zeker zes doden gevallen, meldt de Egyptische staatstelevisie.

Door ANP - 16-1-2017, 22:16 (Update 16-1-2017, 22:16)

Volgens de zender duurt de aanval nog voort.

De aanval begon rond 20.15 uur (lokale tijd) bij Naqb, 70 kilometer van de oase Kharga, die ongeveer 600 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caïro ligt.

Het was nog onduidelijk of de controlepost door militairen of door politiemensen werd bemand. Ook de identiteit van de aanvallers is nog niet bekend.