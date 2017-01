Noord-Ierland op 2 maart naar de stembus

BELFAST - Noord-Ierland gaat op 2 maart naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat heeft de Britse minister voor Noord-Ierland, James Brokenshire, maandag bekendgemaakt.

16-1-2017, 19:15

De volksvertegenwoordiging van Noord-Ierland viel op 9 januari toen de vicepremier van de Britse regio Noord-Ierland, Martin McGuinness, aftrad na een ruzie over het beleid van zijn coalitiegenoot, premier Arlene Foster. Zij zou verantwoordelijk zijn voor wanbeleid inzake duurzame energiewinning.

De val van de regering kwam op een vervelend moment, net nu Groot-Brittannië de Europese Unie gaat verlaten. Verkiezingen in Noord-Ierland in de tijd dat Londen probeert uit de unie te treden (brexit), kunnen de politieke spanningen over de brexit verder opdrijven. Noord-Ierland wil in meerderheid niet uit de EU.