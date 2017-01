Russische activist vraagt asiel in Frankrijk

KIEV - De Russische dissidente kunstenaar Pjotr Pavlenski, die onder meer in het nieuws kwam doordat hij zijn scrotum vastspijkerde op het Rode Plein in Moskou, wil asiel aanvragen in Frankrijk.

Door ANP - 16-1-2017, 17:43 (Update 16-1-2017, 17:43)

Pavlenski (32) vluchtte vorige maand met zijn partner en hun twee dochters naar Oekraïne. Zij namen het besluit om uit te wijken nadat zij door de politie waren ondervraagd over een zedenmisdrijf, waar zij volgens hen valselijk van worden beschuldigd. Ze zouden er tien jaar gevangenisstraf voor kunnen krijgen.

In 2015 werd Pavlenski opgepakt nadat hij de houten toegangsdeur bij het hoofdkantoor van de geheime dienst FSB, de opvolger van de KGB uit de tijd van de Sovjet-Unie, in brand had gestoken. Ook had hij een keer zijn lippen aan elkaar genaaid uit protest tegen de behandeling van de vrouwenpunkband Pussy Riot. Weer een andere keer had hij zijn naakte romp met prikkeldraad omwikkeld.