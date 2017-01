NAVO bezorgd over uitspraken Trump

BRUSSEL - De NAVO is bezorgd over de uitspraak van Donald Trump dat het militaire bondgenootschap achterhaald is. Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier maandag in Brussel na een gesprek met NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Door ANP - 16-1-2017, 10:28 (Update 16-1-2017, 10:28)

De aankomende Amerikaanse president zei in een interview met Europese kranten dat de NAVO verouderd is omdat de alliantie geen bescherming biedt tegen terroristische aanvallen. Het vraaggesprek heeft in Brussel voor ,,verwondering en opwinding’’ gezorgd, aldus Steinmeier.

Trump zei ook dat het vluchtelingenbeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel ,,rampzalig" is. Volgens hem is het niet ondenkbaar dat naast het Verenigd Koninkrijk nog meer landen de Europese Unie de rug toekeren.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn bijeen in Brussel, vooral om te praten over het Midden-Oosten.