Britten blij met steun Trump voor handelspact

ANP Britten blij met steun Trump voor handelspact

BRUSSEL - Groot-Brittannië en de Verenigde Staten sluiten snel een handelsverdrag dat in hun beider belang is. Daar is althans de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zeker van. De gekozen Amerikaanse president Donald Trump zei dit weekeinde in een interview dat hij snel een dergelijk verdrag wil sluiten.

Door ANP - 16-1-2017, 10:10 (Update 16-1-2017, 10:10)

,,Het is erg goed nieuws dat de VS een goed vrijhandelsverdrag met ons willen sluiten en dat snel willen doen. En het is geweldig om dat te horen van de gekozen president Donald Trump'', zei Johnson voorafgaand aan een bespreking van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

Trump prees in het interview het besluit van de Britten om uit de Europese Unie te stappen. De 'brexit' heeft wel tot gevolg dat de Britten nieuwe handelsverdragen moeten sluiten.