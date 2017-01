Trump: sancties opheffen in ruil voor kerndeal

LONDEN/BERLIJN - Donald Trump wil een nucleaire deal maken met Rusland in ruil voor het opheffen van sancties tegen het land. Dat heeft de aanstaande president van de Verenigde Staten gezegd in interviews met twee Europese kranten.

Hij sprak zich in The Times of London voor het eerst concreet uit over buitenlandbeleid. Zo zei Trump dat hij het kernwapenarsenaal van de VS en Rusland ,,drastisch wil verkleinen". De sancties die vertrekkend president Obama tegen invoerde ziet Trump als handelswaar.

,,We hebben de sancties. Laten we kijken of we wat goede deals kunnen sluiten met Rusland. Het terugdringen van kernwapens is een belangrijk onderwerp aan de onderhandelingstafel", aldus Trump in de Britse krant.

Trump bevestigde in het interview ook berichten dat hij een top wil organiseren om een kerndeal te bespreken met Rusland. De top zou in Reykjavik worden gehouden enkele weken na de inauguratie van de Republikein. Met de keuze voor de hoofdstad van IJsland als locatie voor de top hoopt het team van Trump op eenzelfde resultaat als oud-president Ronald Reagan bereikte. In de hoofdstad van IJsland hield Reagan samen met Michail Gorbatsjov, toen secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, een tweedaagse top in 1986. Het werk resulteerde een jaar later in een groot verdrag over het ontmantelen van kernwapens.