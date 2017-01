Trump belooft Britten snelle handelsdeal

ANP Trump belooft Britten snelle handelsdeal

LONDEN - De aankomende Amerikaanse president Donald Trump denkt dat het Britse vertrek uit de Europese Unie ,,iets fantastisch'' wordt. Hij beloofde in een interview met The Times of London hard te gaan werken om een handelsakkoord met Groot-Brittannië in de steigers te zetten.

Door ANP - 15-1-2017, 23:35 (Update 15-1-2017, 23:35)

Volgens Trump zal een handelsdeal met de Britten ,,snel en goed'' worden geregeld. Het is overigens nog niet duidelijk wanneer de brexit zal plaatsvinden. De Britse premier Theresa May houdt deze week een langverwachte toespraak over hoe ze het vertrek uit de EU voor zich ziet.

Trump haalde in het vraaggesprek ook uit naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij maakte volgens de Republikein een ,,catastrofale fout'' door een miljoen migranten het land in te laten.