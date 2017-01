Conferentie Parijs wil tweestatenoplossing

PARIJS - Meer dan zeventig landen en internationale organisaties hebben zondag op de vredesconferentie in Parijs herhaald dat alleen een tweestatenoplossing het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen kan oplossen. Ze riepen de twee partijen in de slotverklaring op om af te zien van eenzijdige stappen die schadelijk kunnen zijn voor het vredesproces.

Door ANP - 15-1-2017, 19:33 (Update 15-1-2017, 20:46)

De grote afwezigen op de conferentie waren de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Volgens Netanyahu had de conferentie tot doel zijn land voorwaarden op te leggen. Abbas steunde het Franse initiatief wel. Hij wordt later bijgepraat door president François Hollande.

Niet alleen Israël stond afwijzend tegenover de conferentie. Ook het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken had kritiek. Het departement hekelde het feit dat de Israëliërs en Palestijnen zelf niet vertegenwoordigd waren en dat Israël zelfs helemaal niet achter de vredesbijeenkomst stond.

Bovendien vond de conferentie plaats in de aanloop naar een regeringswissel in de Verenigde Staten, die volgens de Britten uiteindelijk garant moeten staan voor het uitvoeren van een mogelijk akkoord. Groot-Brittannië had zelf de status van waarnemer en steunde de slotverklaring niet.

In die verklaring werd verder met geen woord gerept over het plan van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump om de ambassade van zijn land in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem. Dat zou volgens de Amerikaanse minister John Kerry (Buitenlandse Zaken) ongepast zijn geweest, omdat de geplande verhuizing nog onder debat is in de VS.