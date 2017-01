Servië dreigt militair in te grijpen in Kosovo

BELGRADO - Na een forse ruzie over een trein die Servië naar Kosovo had gestuurd, heeft de president van Servië, Tomislav Nikolic, zondag met militair ingrijpen gedreigd. ,,Wij zullen het leger sturen om te voorkomen dat Serviërs worden vermoord. Ik ga dan ook en niet voor het eerst'', aldus Nikolic.

Door ANP - 15-1-2017, 15:05 (Update 15-1-2017, 15:05)

Zaterdag had een eenheid van de politie van Kosovo een trein uit Servië tegengehouden. De trein was in de kleuren van de Servische vlag met de tekst Kosovo is Servië naar Mitrovica gestuurd. Daar wonen nog veel etnische Serviërs of Serven.

Belgrado beschouwt Kosovo als een onderdeel van Servië en als bakermat van de Servische natie en Servisch orthodoxe kerk. De Servische autonome provincie Kosovo en Metohija werd in 1999 losgemaakt van Servië door toedoen van westerse mogendheden en militair ingrijpen van de NAVO. Zij stelden daarbij de Albanese meerderheid in Kosovo van Servische onderdrukking te bevrijden. Het straatarme Kosovo werd in 2008 officieel onafhankelijk wat door een groot aantal landen inclusief Nederland wordt erkend.