Sporthal Tsjechië stort in door sneeuwdek

PRAAG - Een gloednieuwe sporthal in Tsjechië is dit weekeinde bij de officiële opening ingestort. Het dak van de hal die 2 januari in gebruik werd genomen, bezweek onder een laag van 30 centimeter sneeuw. Op het moment van de instorting was er een floorballwedstrijd aan de gang. De spelers van dit 'ijshockey in de zaal' moesten letterlijk rennen voor hun leven toen het dak ineens begon te kraken en in te zakken. De gouverneur had even daarvoor de sporthal in het plaatsje Ceska Trebova officieel geopend.

Door ANP - 15-1-2017, 13:00 (Update 15-1-2017, 13:00)

Op het moment van instorting waren er zo'n tachtig mensen aanwezig in de hal. Iedereen kon zich veilig uit de voeten maken. De wedstrijd werd gefilmd en op het filmpje is goed te zien hoe het dak bezwijkt en de spelers zich in veiligheid brengen.

Gouverneur Martin Netolický is woedend en heeft een strafrechtelijk onderzoek gevraagd. ,,Deze nieuwe sporthal van twee miljoen euro moet bestand zijn tegen een laag sneeuw." In dit deel van Tsjechië zijn winterse omstandigheden heel gewoon en moeten gebouwen een flink laag sneeuw aankunnen.