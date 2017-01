Philip Hammond waarschuwt EU

BERLIJN - De Britse minister van Financiën Philip Hammond heeft gewaarschuwd dat zijn land indien daartoe gedwongen een belastingparadijs kan worden. Hij beantwoordde in de Duitse krant Die Welt am Sonntag de vraag of Groot-Brittannië na de brexit een belastingparadijs wordt. Hammond zei te hopen dat het zo ver niet komt.

Door ANP - 15-1-2017, 11:12 (Update 15-1-2017, 11:12)

,,Ik hoop persoonlijk dat we in de Europese hoofdstroom van wetenschappelijk en sociaal denken blijven, maar als men ons dwingt heel anders te zijn, dan moeten we anders worden'', aldus Hammond.

Vicepremier Lodewijk Asscher zei in The Guardian van zaterdag dat Nederland elk handelsakkoord met Londen blokkeert als de Britten straks niet akkoord gaan met strenge belastingregels.

Dinsdag houdt de Britse premier Theresa May een langverwachte toespraak over hoe ze het vertrek uit de Europese Unie (brexit) voor zich ziet. In juni sprak een meerderheid zich daar in een Brits referendum voor uit. May kreeg haar baan door de uitslag van het referendum die haar voorganger David Cameron de politieke kop kostte. Maar hoe de brexit praktisch vorm moet krijgen, is nog steeds onduidelijk en sommige media noemen de premier daarom Theresa Maybe (Misschien).