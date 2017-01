Duterte bereid om noodtoestand uit te roepen

MANILLA - De Filipijnse president Rodrigo Duterte zal niet aarzelen om de noodtoestand uit te roepen als de drugsproblematiek in het land verder escaleert. Dat zei Duterte zaterdag, een maand nadat hij berichten dat hij dit mogelijk zou willen doen afdeed als ,,onzin."

Door ANP - 15-1-2017, 5:49 (Update 15-1-2017, 5:51)

Duterte weidde uit over zijn strijd tegen drugs in een toespraak voor leden van een kamer van koophandel in de zuidelijke stad Davao. Hij zweerde daarbij dat hij het land zal beschermen tegen alle dreigingen, zoals drugs. ,,Als ik het wil, en wanneer het helemaal de verkeerde kant op gaat, dat zal ik de noodtoestand uitroepen. Niemand kan mij stoppen."

Duterte is sinds zijn presidentschap halverwege 2016 begonnen aan een oorlog tegen drugs. Meer dan 6000 mensen zijn gedood in zijn strijd tegen drugs en ruim een miljoen drugsdealers en gebruikers zijn gearresteerd.