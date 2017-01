Huiszoekingen bij terreuronderzoek Brussel

BRUSSEL - De politie heeft zaterdagavond vanwege een antiterreuronderzoek vier huiszoekingen gedaan in Brussel. Dat leverde volgens het parket in de stad geen resultaten op.

Door ANP - 14-1-2017, 22:45 (Update 14-1-2017, 22:45)

Het is nog onduidelijk naar wie de autoriteiten op zoek waren. Volgens Belgische media kwam de politie onder meer in actie in de Delaunoystraat in Sint-Jans-Molenbeek, waar naar verluidt ook een legertruck met militairen paraat stond. Ook werd een helikopter ingezet.

In de Delaunoystraat werden ook vorig jaar al huizen doorzocht. Toen waren de autoriteiten op zoek naar de terreurverdachte Salah Abdeslam.