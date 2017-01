Trump polste Russen buiten Witte Huis om

WASHINGTON - Het Witte Huis heeft naar eigen zeggen niets te maken gehad met een gesprek tussen de Russische ambassadeur Sergej Kisljak en de nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump, generaal buiten dienst Mike Flynn. Dit berichtte de omroep NBC zaterdag. Het gesprek eind vorig jaar viel vrijwel samen met de aankondiging door president Barack Obama van nieuwe sancties tegen Rusland.

Fynn en Kisljak belden elkaar onder meer om een ontmoeting te regelen tussen de Russische president Vladimir Poetin en Trump die 20 januari president van de Verenigde Staten wordt. Het contact tussen de ambassadeur en de adviseur begon al voor de kerst met het uitwisselen van kerst- en nieuwjaarswensen.

De relatie tussen Trump en Rusland is onderwerp van onderzoeken en speculaties, onder meer naar aanleiding van de verdenking dat Russische hackers hebben geprobeerd de presidentsverkiezingen in november te beïnvloeden in het nadeel van Trumps Democratische tegenstander, Hillary Clinton.