Trump stelt voorwaarden aan Rusland en China

ANP Trump stelt voorwaarden aan Rusland en China

WASHINGTON - De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump zal de huidige sancties tegen Rusland voorlopig in stand houden. Dat zegt de man die volgende week als president van de VS wordt beëdigd in een interview met The Wall Street Journal.

Door ANP - 14-1-2017, 4:43 (Update 14-1-2017, 5:20)

Mocht Moskou zich als een nuttige partner presenteren in de strijd tegen het terrorisme en andere voor de VS belangrijke doelen, dan is er volgens Trump geen reden meer voor de sancties. ,,Als je met elkaar op kan schieten en Rusland ons echt aan het helpen is, waarom zou je dan sancties intact laten als iemand een paar echt goede dingen doet,’’ aldus Trump, die bereid is na zijn beëdiging de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten.

In december zette president Barack Obama 35 Russische diplomaten en hun gezinnen uit als vergelding voor hacks die vermoedelijk het werk van Moskou waren.

Ook maakte de opvolger van president Barack Obama eens te meer duidelijk dat het Amerikaanse één-China-beleid niet in steen is gebeiteld. Trump wil zich pas vastleggen op dat standpunt wanneer de Chinezen hun handels- en valutabeleid willen afstemmen met Washington. ,,Alles is in onderhandeling, inclusief het één-China-principe'', vertelt Trump in de Amerikaanse zakenkrant.

Begin december had Trump telefonisch contact met de Taiwanese president Tsai Ing-wen, tot woede van Peking. De VS en Taiwan hadden op zo'n hoog niveau geen contact meer gehad sinds 1979. In dat jaar verbrak Washington de diplomatieke betrekkingen met Taiwan en knoopte ze juist aan met China, dat Taiwan als een afvallige provincie ziet.

Het één-China-principe werd in 1992 door de leiders van China en Taiwan onderschreven, al houden Beijing en Taipei er ieder stilzwijgend hun eigen interpretatie op na.