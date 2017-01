Ontvoerde baby na 18 jaar terecht

JACKSONVILLE - Een vrouw die achttien jaar geleden was ontvoerd uit een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Jacksonville, is terecht. Ze is deze week gevonden in Walterboro in de staat South-Carolina. Dat heeft sheriff Mike Williams vrijdag tegen de Amerikaanse zender CNN gezegd.

Door ANP - 13-1-2017, 19:00 (Update 13-1-2017, 19:00)

Een DNA-test bevestigde dat het inderdaad de achttienjarige Kamiyah Mobley is die als baby uit het ziekenhuis werd meegenomen door een vrouw die zich voordeed als een verpleegster.

De politie heeft de 51-jarige Gloria Williams gearresteerd voor de ontvoering. Mobley was er achttien jaar lang van overtuigd dat Williams haar moeder was.