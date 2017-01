Parijs verscherpt afreisregels minderjarigen

PARIJS - Frankrijk wil voorkomen dat geradicaliseerde jongeren makkelijk kunnen afreizen naar gebieden waar extreme moslims het voor het zeggen hebben.

Door ANP - 13-1-2017, 16:12 (Update 13-1-2017, 16:12)

Minderjarigen mogen vanaf zondag alleen nog maar het land verlaten met een schriftelijke verklaring van hun ouders of voogden, zo deelden de ministeries van Familie, Binnenlandse Zaken en Justitie vrijdag mee. De maatregel vloeit voort uit een antiterreurwet die afgelopen zomer van kracht werd in Frankrijk.

Een soortgelijke bepaling bestond al eerder in Frankrijk, maar was in 2012 afgeschaft.