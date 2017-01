Belg klaagt staat aan wegens foltering

BRUSSEL - Een Belg die drie jaar in de Amerikaanse gevangenis van Guantánamo Bay zat, heeft bij het Comité tegen Foltering van de VN een klacht ingediend tegen de Belgische staat. De 38-jarige Moussa Zemmouri wordt hierin gesteund door het Europese Centrum voor de Mensenrechten, meldt het Vlaamse dagblad De Standaard vrijdag.

Door ANP - 13-1-2017, 11:42 (Update 13-1-2017, 11:42)

Volgens zijn advocaat is België medeplichtig aan vrijheidsberoving en foltering van Zemmouri. De man werd in 2001 opgepakt in het Pakistaans­-Afghaanse grensgebied op ­verdenking van terrorisme en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij zat drie jaar opgesloten op de omstreden Amerikaanse basis in Guantánamo Bay op Cuba. In april 2005 werd hij ­terug naar België gestuurd, zonder veroordeling.

,,België heeft informatie over mijn cliënt uitgewisseld met de VS”, aldus advocaat Walter Van Steenbrugge. ,,De autoriteiten wisten dat hij gefolterd werd.”