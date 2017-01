Obama geeft Biden hoge onderscheiding

ANP Obama geeft Biden hoge onderscheiding

WASHINGTON - Barack Obama heeft op de valreep van zijn presidentschap zijn vicepresident Joe Biden een hoge onderscheiding toegekend: de Presidential Medal of Freedom. Het is de hoogste burgerlijke onderscheiding van de Verenigde Staten. Hij is bedoeld voor mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de belangen, de veiligheid of de cultuur van Amerika of aan de wereldvrede.

Door ANP - 12-1-2017, 22:32 (Update 12-1-2017, 23:09)

Donderdag verraste de vertrekkend president zijn tweede man in het Witte Huis met de onderscheiding. Hij kende hem toe ,,voor jouw geloof in je landgenoten, voor je liefde voor het land en voor je leven in het teken van dienstbaarheid". Biden kreeg een ovationeel applaus en was zichtbaar geëmotioneerd. ,,Ik verdien dit niet, maar ik weet dat het uit het hart van de president komt", aldus Biden in zijn dankwoord. ,,Dit laat de grootmoedigheid van jouw geest zien."

Woensdag sprak Obama ook al lovende woorden over Biden. Hij noemde zijn keus voor Biden als vicepresident ,,de beste beslissing" die hij ooit had genomen en betitelde hem als ,,een broer".

Eerder kregen onder anderen acteur Robert De Niro, tv-presentatrice Ellen DeGeneres, (oud-)politici Dick Cheney, Henry Kissinger en Colin Powell de presidentiële medaille. Ook de Nederlander Joseph Luns, oud-minister en oud-topman van de NAVO, werd ermee onderscheiden.