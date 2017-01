Marine Le Pen overlegt in Trump Tower

NEW YORK - Marine Le Pen is donderdag in New York gezien bij de Trump Tower. De leidster van de nationalistische Front National in Frankrijk weigerde in te gaan op de vraag of ze een afspraak had met de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP - 12-1-2017, 17:54 (Update 12-1-2017, 17:54)

Le Pen wilde ook niet zeggen of ze wegens persoonlijke of zakelijke beslommeringen was gekomen. Ze werd in elk geval gezien tijdens een bijeenkomst in het gebouw met drie mannen van wie de identiteit onbekend is.

De 48-jarige Marine Le Pen is een van de deelnemers aan de komende Franse presidentsverkiezingen. Ze heeft grote problemen met het financieren van haar campagne. Haar vader, Jean-Marie Le Pen (88), leent haar volgens mediaberichten 6 miljoen euro en dat is ongeveer de helft van wat ze nodig heeft. Opmerkelijk is dat ze al geruime tijd in onmin met haar vader leeft. Het zou kunnen dat ze nu in New York bij de steenrijke Trump om hulp heeft aangeklopt.

De Franse presidentsverkiezingen worden in twee ronden in april en mei dit jaar gehouden.