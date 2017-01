Vooruitgang in Cyprus-overleg

GENÈVE - Het overleg dat moet leiden tot de eenwording van Cyprus, vertoont ,,bemoedigende vooruitgang". Een snelle oplossing voor de vele obstakels moet echter nog niet worden verwacht.

Door ANP - 12-1-2017, 16:02 (Update 12-1-2017, 16:02)

Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties bleef donderdag aan de voorzichtige kant met zijn analyse van het overleg dat in Genève onder auspiciën van de VN plaatsvindt. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van de Turkse en Griekse Cyprioten, ministers van Turkije en Griekenland, diplomaten van de voormalige koloniale heerser Groot-Brittannië en mensen van de VN.

Guterres heeft er vertrouwen in en zijn wens is dat Cyprus een symbool van de hoop in 2017 wordt. De eilandstaat raakte in 1974 verdeeld, toen Turkse troepen het noordelijk deel bezetten. Sindsdien loopt er een duidelijke en niet te overschrijden grens dwars door Cyprus, dat toen net veertien jaar onafhankelijk was.

Cyprus - en dan gaat het feitelijk om het Griekse deel - is sinds 2004 lid van de Europese Unie. Het land telt 1,2 miljoen inwoners. Bijna 70 procent van de bevolking is van Griekse afkomst.