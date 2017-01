Overlast door winters weer in Duitsland

ANP Overlast door winters weer in Duitsland

HAMBURG - IJs en sneeuw hebben in delen van Duitsland voor problemen gezorgd. In Mecklenburg-Vorpommern plaatste een onbekende een levensechte sneeuwpop met een hoogte van anderhalve meter op de spoorrails. De machinist van de aankomende trein had niet door dat het om een sneeuwpop ging en remde hard, waardoor schade aan het remsysteem ontstond. Niemand raakte gewond.

Door ANP - 12-1-2017, 5:15 (Update 12-1-2017, 5:15)

In de deelstaat Beieren kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven bij een ongeluk door de gladheid. Ook op andere wegen raakten mensen gewond door botsingen. In Hamburg overstroomde de Vismarkt opnieuw.