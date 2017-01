Obama wil Chelsea Manning vrijlaten

ANP Obama wil Chelsea Manning vrijlaten

WASHINGTON - Barack Obama heeft Chelsea Manning, die een gevangenisstraf van 35 jaar uitzit wegens het lekken van militaire geheimen, op de kandidatenlijst gezet voor vrijlating. Dat heeft een vertegenwoordiger van Justitie gezegd tegen NBC News. Een definitief besluit kan daarover op korte termijn worden genomen.

Door ANP - 11-1-2017, 20:05 (Update 11-1-2017, 20:05)

Manning werd in 2010, toen ze nog Bradley heette en soldaat was in het Amerikaanse leger, door de marechaussee gearresteerd wegens het doorspelen van gestolen defensiemateriaal aan WikiLeaks. Het ging onder veel meer om videobeelden van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad in 2007.

Daags na de veroordeling wegens hoogverraad in 2013 maakte Manning, die voor de krijgsraad spijt betuigde maar veel zwaarder werd gestraft dan andere klokkenluiders, bekend als vrouw door het leven te willen gaan. Recent probeerde ze twee keer zelfmoord te plegen. Om toestemming af te dwingen voor een geslachtsoperatie van man tot vrouw ging Manning in hongerstaking.