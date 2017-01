Akkoord over herstel water Damascus

DAMASCUS - De Syrische regering en rebellen in een gebied waar een belangrijke waterbron is, hebben een akkoord bereikt over herstel van de watervoorziening. Dit heeft de gouverneur van de regio rond Damascus woensdag bekend gemaakt. Er komt een bestand om reparateurs in de gelegenheid te stellen de waterbron weer in gebruik te nemen.

11-1-2017

Het gaat om de bronnen van Wadi Barada, in de bergen ten noordwesten van Damascus. De bron voorziet 70 procent van de bevolking van de Syrische hoofdstad en omgeving van water, maar is sinds eind vorige maand onbruikbaar als gevolg van gevechtshandelingen. Dit heeft tot grote waterschaarste geleid onder naar schatting vijf miljoen mensen. De strijdendende partijen hebben elkaar de schuld van de verwoesting in Wadi Barada gegegeven.