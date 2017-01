Aantal asielzoekers Duitsland gekelderd

BERLIJN - Vorig jaar hebben 280.000 mensen asiel aangevraagd in de Bondsrepubliek. Dat is aanzienlijk minder dan in 2015, toen 890.000 mensen in Duitsland asiel aanvroegen, berichtte woensdag het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aangenomen wordt dat de daling te maken heeft met de obstakels die voor vluchtelingen en andere migranten zijn opgeworpen op de route die velen in 2015 naar Duitsland namen. De route liep via Turkije over Griekenland en de Balkan naar Oostenrijk en Duitsland.

De minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, wees woensdag in het bijzonder op de maatregelen die Duitsland en de Europese Unie hebben genomen, zoals de afspraken die vorig jaar met Turkije zijn gemaakt over het stoppen van de oversteek van migranten naar Griekenland. ,,We zijn erin geslaagd het hele migrantengebeuren te ordenen, te sturen'', stelde de Maizière tevreden vast.