Duitse flatbrand: 3 doden en 13 gewonden

ANP Duitse flatbrand: 3 doden en 13 gewonden

BAD DÜRRENBERG - Drie mensen zijn woensdag omgekomen bij een brand in een flatgebouw van elf verdiepingen in Bad Dürrenberg, in het oosten van Duitsland. Dertien mensen raakten gewond.

Door ANP - 11-1-2017, 9:31 (Update 11-1-2017, 9:31)

De brand brak volgens de politie door onbekende oorzaak midden in de nacht uit. Ongeveer tachtig mensen moesten worden geëvacueerd. Ze zijn elders opgevangen. De meeste gewonden hadden te veel rook binnengekregen.