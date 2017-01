Senatoren horen Trumps kandidaten

ANP Senatoren horen Trumps kandidaten

WASHINGTON - Leden van de Amerikaanse Senaat beginnen met het horen van kandidaat-bewindslieden die Donald Trump voordraagt. De eerste drie zijn de kandidaat-minister van Justitie Jeff Sessions, van Binnenlandse Zaken John Kelly en van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Er staan deze week zeker acht hoorzittingen op het programma.

Door ANP - 10-1-2017, 16:53 (Update 10-1-2017, 16:53)

Dinsdag is Sessions, een senator uit Alabama, als eerste voor een senaatscommissie verschenen. Hij is in Alabama populair maar elders ook omstreden. Hij is sinds begin 1997 senator voor Alabama en wordt gezien als een van de meest conservatieve en rechtse senatoren in de Senaat. Hij heeft het aan de stok gehad met mensenrechtenbewegingen over racisme.