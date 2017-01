Uitbreiding macht Erdogan weer wat dichterbij

ANKARA - De wens van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om te komen tot een nieuw presidentieel systeem, waarbij hij meer macht krijgt, is weer een stapje dichterbij gekomen. Een meerderheid van het Turkse parlement besloot in de nacht van maandag op dinsdag een debat over de voorwaarden voor deze constitutionele hervormingen toe te staan.

Door ANP - 10-1-2017, 10:05 (Update 10-1-2017, 10:05)

Van de 480 afgevaardigden stemden volgens staatsperbureau Anadolu 338 voor. Ten minste 330 stemmen waren nodig voor het openen van de discussie.

Bij de invoering van het nieuwe presidentieel systeem krijgt de president behoorlijk meer macht ten koste van het parlement. Erdogan en zijn aanhang beweren dat Turkije een sterk uitvoerend presidentschap nodig heeft om een terugkeer naar de fragiele coalitieregeringen van het verleden te voorkomen.

In het kader van de hervorming zou Erdogan ministers mogen ontslaan en benoemen, de leiding van de regerende partij mogen overnemen en tot 2029 blijven regeren.