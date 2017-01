Honderdduizenden bij afscheid Rafsanjani

ANP Honderdduizenden bij afscheid Rafsanjani

TEHERAN - Rond de universiteit van Teheran hebben zich honderdduizenden mensen verzameld voor de begrafenis van de voormalige Iraanse president Akbar Hashemi Rafsanjani. Die overleed zondag op 82-jarige leeftijd in een ziekenhuis na een hartaanval.

Door ANP - 10-1-2017, 9:17 (Update 10-1-2017, 9:17)

De afscheidsdienst wordt geleid door ayatollah Ali Hosseini Khamenei, meldt de BBC. Maandag begon officieel een periode van drie dagen van rouw. Rafsanjani, die van 1989 tot 1997 president was, wordt begraven naast ayatollah Khomeini, de leider van de Iraanse revolutie.

Uit de hele wereld zijn condoleances binnengekomen. Maar op sociale media zijn Iraniërs ook kritisch over de wijze waarop Rafsanjani met de mensenrechten omging.

Sinds de revolutie van 1979 verkeerde de gematigde geestelijke Rafsanjani in het centrum van de macht in Iran. Aanvankelijk was hij een hardliner, maar later werd hij voorstander van hervormingen in het streng islamitische land.