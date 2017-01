Grote drugsvangst op Franse Antillen

FORT-DE-FRANCE - Op het Franse Caribische eiland Guadeloupe zijn in het weekeinde 800 kilo cocaïne gevonden in een container. De lading was onderweg van een Zuid-Amerikaans land naar een grote Europese haven, meldden Franse media maandag.

Door ANP - 9-1-2017, 14:15 (Update 9-1-2017, 14:15)

Het is niet bekendgemaakt uit welk land de drugs kwamen en welke bestemming die hadden. Afgelopen maand werden in dezelfde haven op Guadeloupe in twee containers bijna 150 kilo cocaïne gevonden. Deze lading kwam uit Suriname en zou naar Zeebrugge gaan.

Het Caribisch gebied wordt steeds intensiever door drugsmokkelaars gebruikt vooral om cocaïne naar Europa te vervoeren. Eind november hebben Franse douaniers uit het departement Frans-Guyana in Suriname ruim 550 kilo cocaïne gevonden in een Nederlandse zeilboot. De boot zette koers om de Atlantische Oceaan over te steken en zou voor de kust van Frans-Guyana worden geënterd, maar de zeilboot week op het laatste moment uit naar Suriname.