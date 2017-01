Beppe Grillo wil naar liberale EU-fractie

BRUSSEL - De Italiaanse Beweging Vijf Sterren (M5S) wil uit de fractie die de eurosceptische partij van Beppe Grillo samen met UKIP van de Brit Nigel Farage sinds 2014 in het Europees Parlement vormt. Grillo en zijn partijgenoten stemden maandag voor aansluiting bij de alliantie van liberalen en democraten (ALDE) onder leiding van de Belgische oud-premier en federalist Guy Verhofstadt.

Door ANP - 9-1-2017, 13:21 (Update 9-1-2017, 13:21)

De top van de ALDE-groep beslist maandagmiddag in Brussel of de verrassende wens van M5S, die voor afschaffing van de euro in Italië is, wordt ingewilligd. Volgens Grillo heeft Farage zijn doel bereikt nu de Britten uit de EU willen stappen en focust UKIP alleen nog op de politieke toekomst van het Verenigd Koninkrijk buiten de unie.

Door de overstap zou de ALDE-groep de derde grootste fractie in het Europees Parlement worden, achter de christen-democraten en sociaal-democraten.