ANP Hereniging van Cyprus lijkt nabij

GENÈVE/NICOSIA - Vertegenwoordigers van de Griekse en Turkse gemeenschappen op Cyprus beginnen maandag in Genève aan de laatste fase van besprekingen over hereniging. Sinds 1974 leven de twee groeperingen op het eiland gescheiden, nadat Turkse troepen het noordelijk deel bezetten.

Door ANP - 9-1-2017, 9:17 (Update 9-1-2017, 9:17)

De afgelopen anderhalf jaar werd door de partijen met de Verenigde Naties gepraat over hereniging van de twee delen. Dit keer nemen de partijen direct tegenover elkaar aan de onderhandelingstafel plaats. Er is ook een stoel voor een Britse diplomaat. Groot-Brittannië is de voormalige koloniale heerser.

De nieuwe secretaris-generaal van de VN, António Guterres, betitelde de komende onderhandelingen als ,,een historische gelegenheid". Ook de Turken en Grieken op Cyprus hadden het voorafgaand aan de besprekingen over ,,de beste en laatste kans" op een regeling.

De Turkse leider Mustafa Akinci en zijn Griekse tegenvoeter Nikos Anastasiades, de president van de republiek Cyprus, hebben zich beiden de afgelopen periode positief getoond. Cyprus telt 1,2 miljoen inwoners, van wie twee derde van Griekse origine is. Sinds 2004 is het land lid van de EU.