Verdachten overval Kim Kardashian opgepakt

ANP Verdachten overval Kim Kardashian opgepakt

PARIJS - De Franse politie heeft maandag verschillende mensen opgepakt in verband met de beroving van reality tv-ster Kim Kardashian, in oktober in Parijs. Volgens Franse media gaat het om vijftien personen. De verdachten werden deels opgespoord aan de hand van DNA-materiaal dat was aangetroffen op een deel van de buit dat de overvallers hadden laten vallen, meldde BFMTV.

Door ANP - 9-1-2017, 8:44 (Update 9-1-2017, 8:44)

Kardashian werd op 3 oktober door gewapende en gemaskerde indringers in haar flat in Parijs vastgebonden en beroofd van haar sieraden. De waarde van de buit was ongeveer 9 miljoen euro, maakte de politie destijds bekend.

De overvallers droegen bivakmutsen en kleding met politie-emblemen. Volgens de zender RTL gingen zij er te voet of op de fiets vandoor.