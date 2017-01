Turkse coalitie doodt 48 IS-strijders

ANP Turkse coalitie doodt 48 IS-strijders

ISTANBUL - Door Turkije geleide grond- en luchtaanvallen hebben zondag in Syrië 48 strijders van Islamitische Staat het leven gekost. Turkse gevechtsvliegtuigen vernietigden tevens 23 gebouwen en schuilplaatsen van IS-strijders, liet het Turkse leger maandag weten.

Door ANP - 9-1-2017, 7:13 (Update 9-1-2017, 7:13)

Turkije ondersteunt in Noord-Syrië bevriende rebellen om IS bij de grenzen te verdrijven. De gevechten concentreren zich de laatste weken rond het stadje al-Bab. Vrijdag maakte het Turkse leger bekend dat sinds Turkije het noorden van Syrië binnenviel 1362 strijders van IS zijn gedood door de Turkse coalitie.

Tijdens de operatie hebben de Turken en hun bondgenoten naar eigen zeggen ook 291 Koerdische strijders om het leven gebracht tijdens gevechten.