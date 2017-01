Sneeuw verrast Kreta

ATHENE - Veel inwoners van Kreta zagen zondagochtend voor de eerste keer in hun leven sneeuw. Het had voor het laatst veertig jaar geleden gesneeuwd. De wijde omgeving van de havenstad Rethymno op het zuidelijke Griekse eiland was sinds lang weer eens winters wit.

Door ANP - 8-1-2017, 9:49 (Update 8-1-2017, 9:49)

Griekenland heeft behoorlijk last van het winterse weer, waarbij de temperaturen in de nacht van zaterdag op zondag op sommige plaatsen daalde tot 17 graden onder nul. Op veel plekken in het land zijn de wegen onbegaanbaar door de neerslag.

In het noordelijk deel van de Egeïsche Zee heeft vooral de eilandengroep de Sporaden last van zware sneeuwval. Op het eiland Skopelos viel 's nachts meer dan een halve meter. Op Lesbos, een van de grootste Griekse eilanden, niet ver van de Turkse kust, bezweken tientallen tenten in een groot vluchtelingenkamp waar 5000 mensen verblijven onder de sneeuwlast.