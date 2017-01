Metro Londen zondagavond plat door staking

ANP Metro Londen zondagavond plat door staking

LONDEN - Een groot deel van het personeel van de Londense metrostations legt zondagavond om 18.00 uur voor 24 uur het werk neer. De staking volgt op mislukte onderhandelingen zaterdagmiddag tussen vakbonden en de London Underground.

Door ANP - 7-1-2017, 19:26 (Update 7-1-2017, 19:26)

Het personeel is boos over het verdwijnen van nog meer arbeidsplaatsen op de metrostations en over de sluiting van loketten. Vorig jaar verdwenen er 830 geüniformeerde medewerkers, volgens de vakbonden. De medewerkers klagen dat de metrostations hierdoor in toenemende mate onveilig worden.

Het vervoersbedrijf waarschuwt reizigers voor langere reistijden. Kaartjes voor de metro zijn geldig in de bus. Het overige openbaar vervoer functioneert wel.