Turkije ontslaat weer duizenden ambtenaren

ANKARA ( - ) - De Turkse regering heeft per decreet het ontslag aangekondigd van nog eens ruim 10.000 ambtenaren, politieagenten en wetenschappers. Het decreet dat vrijdagnacht inging, maakt het ook mogelijk Turken in het buitenland de nationaliteit te ontnemen. Turken die verdacht worden van ernstige feiten zoals medeplichtigheid aan de coup in juli en die geen gehoor hebben gegeven aan het bevel terug te keren naar Turkije, kunnen hun staatsburgerschap kwijtraken.

Door ANP - 7-1-2017, 15:58 (Update 7-1-2017, 15:58)

De massaontslagen zijn al maanden aan de gang. Volgens Ankara gaat het om Turken die nauwe banden hebben met de Gülen-beweging. De regering van Erdogan houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep.

Het Turkse parlement heeft vrijdagnacht ook de noodtoestand verlengd tot 19 april. Door de noodtoestand kan Erdogan per decreet regeren. Turkije heeft de noodtoestand verlengd vanwege de voortdurende terroristische aanslagen in het land. In de nieuwjaarsnacht kwamen er 39 mensen om het leven toen een schutter het vuur opende in een bomvolle nachtclub.