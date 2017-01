'Poetin gelastte cybercampagne voor Trump'

ANP 'Poetin gelastte cybercampagne voor Trump'

WASHINGTON - De Russische president Vladimir Poetin heeft in 2016 opdracht gegeven voor een ,,beïnvloedingscampagne'' gericht op de Amerikaanse verkiezingen met de bedoeling het democratisch proces te ondermijnen en de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton te belasteren. Dat staat in een rapport dat de veiligheidsdiensten vrijdag naar buiten brachten.

Door ANP - 6-1-2017, 22:52 (Update 6-1-2017, 22:52)

,,We stellen verder vast dat Poetin en de Russische regering een duidelijke voorkeur ontwikkelden voor de gekozen president Trump'', aldus het tot dusver geheime rapport. ,,We stellen ook vast dat Poetin en de Russische regering probeerden Trumps kansen gekozen te worden te vergroten door Clinton in diskrediet te brengen en haar ongunstig af te schilderen tegenover hem.''