Trump krijgt rapport na pers en eist onderzoek

WASHINGTON - Donald Trump wil dat het Congres een onderzoek begint naar het lekken van geheime informatie naar de pers. De aankomend president van de Verenigde Staten heeft de voorzitters van de inlichtingencommissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden vrijdag verzocht om uit te zoeken hoe het komt dat nieuwszender NBC een vertrouwelijk rapport eerder had dan hij.

Door ANP - 6-1-2017, 18:59 (Update 6-1-2017, 18:59)

Net als diverse andere media berichtte NBC donderdag over een rapport waarin de inlichtingendiensten dieper ingaan op Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen. De diensten wijzen de Russische militaire inlichtingendienst GROe aan als hoofdschuldige. Die zou gehackte informatie die de Democraten in verlegenheid bracht hebben toegespeeld aan WikiLeaks.

Vertrekkend president Obama kreeg het rapport eerder op de dag. Trump wordt vrijdag bijgepraat door de diensten. Daarvoor noemde hij de beschuldigingen aan het adres van Rusland in een interview met The New York Times ,,een politieke heksenjacht''. Volgens Trump kan beter worden gesproken over cyberaanvallen vanuit China.