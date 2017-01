Recordaantal vluchtelingen sterft onderweg

GENEVE - Bijna 7500 migranten zijn in 2016 om het leven gekomen tijdens hun reis naar Europa. Het overgrote deel van de vluchtelingen stierf tijdens de overtocht van de Middellandse Zee. Dat meldt de IOM, de internationale organisatie voor migratie.

Door ANP - 6-1-2017, 14:57 (Update 6-1-2017, 14:57)

Het aantal doden ligt fors hoger dan in 2014 en 2015. In die jaren kwamen er zo'n 6000 migranten om het leven. Volgens de IOM is de stijging vooral terug te voeren op betere informatie over sterfgevallen. De IOM stelde vrijdag dat deze officiële cijfers vermoedelijk nog het 'topje van de ijsberg' vormen. Ruim 18.000 doden in drie jaar is zonder meer schokkend, zegt IOM.