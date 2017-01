Rusland haalt vliegdekschip weg bij Syrië

MOSKOU - Rusland is begonnen met het terugschroeven van zijn militaire aanwezigheid in Syrië. Als eerste worden het vliegdekschip Admiraal Koeznetsov en de daarbij behorende schepen teruggetrokken. Dat heeft het hoofd van de Russische generale staf, Valeri Gerasimov, vrijdag gezegd tegen het persbureau Tass.

6-1-2017

De Koeznetsov lag in de Middellandse Zee voor de kust van Syrië. President Vladimir Poetin zei in december dat Rusland vermindering van zijn militaire aanwezigheid in Syrië had toegezegd in het kader van de bestandsovereenkomst tussen Syrische oppositiegroepen en de regering van de Syrische president Bashar al-Assad. Met onder meer luchtsteun van Russische gevechtsvliegtuigen behaalden de troepen van Assad een belangrijke overwinning op de rebellen in de noordelijke stad Aleppo.