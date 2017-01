'Obama-ambassadeurs' moeten snel vertrekken

ANP 'Obama-ambassadeurs' moeten snel vertrekken

WASHINGTON - Het transitieteam van Donald Trump heeft 'politiek' benoemde ambassadeurs van de Verenigde Staten te verstaan gegeven dat zij hun posten voor het aantreden van de nieuwe president moeten verlaten. Voorheen kregen de gezanten wat langer de tijd om hun verhuizing te regelen.

Door ANP - 6-1-2017, 8:28 (Update 6-1-2017, 8:28)

De ambassadeurs werden op 23 december op de hoogte gesteld, schrijft The New York Times. Een lid van het transitieteam zei tegen de krant dat voor de diplomaten hetzelfde geldt als voor duizenden andere politieke medewerkers van Barack Obama in het Witte Huis en bij federale instanties. Veel ambassadeurs moeten echter op korte termijn huisvesting of visa regelen zodat bijvoorbeeld hun kinderen op hun huidige scholen kunnen blijven.

Amerikaanse ambassadeurs worden vaak aangesteld als beloning voor hun financiële steun aan een geslaagde presidenskandidaat. Volgens de Amerikaanse diplomatenclub AFSA is ruim een derde deel van de door Obama aangestelde ambassadeurs 'politiek' benoemd. De overigen zijn beroepsdiplomaten, die bij een regeringswisseling meestal in functie blijven.