ANP 'Coats nieuwe baas inlichtingendiensten VS'

WASHINGTON - De Amerikaanse aankomend president Donald Trump stelt de Republikein Dan Coats (73) aan als hoofd van de verschillende inlichtingendiensten. Hij volgt James Clapper op, zo meldden Amerikaanse media donderdag. De officiële aankondiging wordt volgende week verwacht.

Door ANP - 5-1-2017, 23:17 (Update 5-1-2017, 23:17)

Coats zit al jaren in de Amerikaanse Senaat voor Indiana. In 2014 sprak hij zich hard uit tegen Rusland na de crash in Oekraïne van vlucht MH17 waarbij alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, om het leven kwamen. ,,De Russen zijn hier bij betrokken, zo blijkt uit onze informatie. Maar ze ontkennen betrokkenheid. De wereldleiders moeten direct stappen nemen tegen Rusland of accepteren dat meer vergelijkbare incidenten zullen volgen,'' aldus Coats destijds over de vliegtuigramp.