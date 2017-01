Internationale expo Vermeer en 'concullega's'

PARIJS/DUBLIN/WASHINGTON - Concurrentie èn wederzijdse inspiratie stuwden de Hollandse zeventiende-eeuwse genreschilderkunst op tot één van de hoogtepunten van de West-Europese kunst. Dat is het uitgangspunt van een tentoonstelling die vanaf 20 februari achtereenvolgens plaatsheeft in het Louvre in Parijs, de National Gallery of Ireland in Dublin en de Nationale Gallery of Art in Washington.

Door ANP - 5-1-2017, 15:26 (Update 5-1-2017, 15:26)

Johannes Vermeer mag misschien de stralendste ster zijn, hij was volgens de National Gallery in Dublin één van de velen die knap en gedetailleerd een beeld gaven van het dagelijks leven van hun tijd. De Ierse kunsttempel noemt Gerrit Dou, Jan Steen, Peter de Hooch, Gabriël Metsu, Frans van Mieris en vooral Gerard ter Borch.

,,De kunstenaars ontleenden veelvuldig inspiratie aan elkaars schilderijen en probeerden vervolgens elkaar te overtreffen in waarachtigheid, technische vaardigheid en aantrekkelijkheid. Deze levendige artistieke rivaliteit droeg bij aan de uitzonderlijke hoge kwaliteit van hun gecombineerde oeuvre.'' Volgens het Louvre maakte maakten zijn 'concullega's' Vermeer toch ook weer individueler.

Film

De expositie omvat naar het zich laat aanzien zestig schilderijen waaronder tien Vermeers. Bij de tentoonstelling komen een film, 'Vermeer - De man, zijn tijd en zijn wereld', en een website in samenwerking met het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

In het Louvre is de tentoonstelling tot 22 mei te zien in de Napoleonhal, precies onder de bekende piramide. Er is nog een heel programma omheen. Zo houdt Jonathan Lopez, de New Yorkse kunsthistoricus, een lezing over vervalste Vermeers. Hij is de auteur van 'The Man Who Made Vermeers: Unvarnishing the Legend of Master Forger Han van Meegeren'.