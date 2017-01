Twee doden door aanslag met autobom Izmir [video]

Izmir is na Istanbul en Ankara de grootste stad van Turkije. Het land heeft te kampen met terroristisch geweld van twee kanten: Koerdische separatisten en soennitische extremisten. In de nieuwjaarsnacht schoot een terrorist 39 mensen dood in en bij een nachtclub in Istanbul. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.

VIDEO: Footage of the moment a car bomb exploded outside the courthouse in #Izmir - @Ruptly pic.twitter.com/TtHVj33JKr — Conflict News (@Conflicts) 5 januari 2017

PHOTOS: Aftermath of bomb blast outside courthouse in Izmir, #Turkey. At least 3 people reported wounded - @taylielipic.twitter.com/H0DHbFvsnk — Conflict News (@Conflicts) 5 januari 2017