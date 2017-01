Doden door autobom in kustplaats Syrië

DAMASCUS - In de Syrische kuststad Jableh is donderdag een autobom ontploft. Volgens activisten zijn daarbij ten minste veertien doden gevallen. Onduidelijk is nog of de slachtoffers burgers zijn of leden van de veiligheidstroepen. Jableh ligt in de provincie Latakia, die in handen is van het regime van president Bashar al-Assad.

Door ANP - 5-1-2017, 15:03 (Update 5-1-2017, 15:03)

De regeringszender Al-Ikhbaria maakte melding van negen doden en vijftien gewonden. Op de zender waren beelden te zien van zwaarbeschadigde auto's en gebouwen. Onduidelijk is nog wie achter de aanslag zit.

In mei was Jableh het toneel van een van de zwaarste aanslagen in Syrië. Er vielen toen meer dan honderd doden. De terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.

Jableh ligt aan de Middellandse Zee, even ten zuiden van de vliegbasis Hmeimim waar Russische gevechtsvliegtuigen zijn gestationeerd.