Egyptische activist Ahmed Maher vrij

ANP Egyptische activist Ahmed Maher vrij

CAÏRO - De Egyptische activist Ahmed Maher (36) is na het uitzitten van zijn straf woensdagavond vrijgelaten, meldde de BBC. Hij is de stichter van de 6 Aprilbeweging en een van de leiders van de opstand die het regime van president Hosni Mubarak begin 2011 ten val bracht. Maher mag nu nog zeker drie jaar niet het land uit.

Door ANP - 5-1-2017, 14:05 (Update 5-1-2017, 14:05)

Maher werd in 2013 samen met twee andere activisten, Mohammed Adel en Ahmed Douma, tot celstraffen veroordeeld. Maher en Adel kregen drie jaar wegens betogen zonder officiële toestemming en een aanval op agenten. Douma kreeg levenslang omdat hij ook had aangezet tot rellen en aanvallen op veiligheidstroepen.

De 6 Aprilbeweging werd in 2008 opgericht naar aanleiding van proteststakingen op die dag in de industriestad al-Mahalla al-Kubra. De beweging voerde vooral via Facebook en andere sociale media actie voor democratisering. De beweging werd in 2014 door het huidige regime verboden.

Sinds het leger de macht greep in 1952 is Egypte bijna onafgebroken geregeerd door militairen. De huidige leider Abdul Fattah al-Sisi greep in 2013 de macht. Zijn regime is volgens mensenrechtenbewegingen nog veel repressiever dan dat van Mubarak of zelfs dat van de eerste couppleger zelf, kolonel Gamal Abdel Nasser (1918-1970).