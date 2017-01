Trump wil Clayton als voorzitter SEC

WASHINGTON - De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft Jay Clayton woensdag gepresenteerd als voorzitter van de Securities and Exchange Commission, de toezichthouder van de Amerikaanse beurzen. Clayton is partner bij het advocatenkantoor Sullivan & Cromwell LLP.

Door ANP - 4-1-2017, 23:40 (Update 4-1-2017, 23:40)

,,Jay Clayton is een zeer getalenteerde en veelzijdige deskundige op het gebied van financiële en regulerende wetgeving. Hij zal er zeker voor zorgen dat onze financiële instellingen het goed gaan doen en banen creëren, terwijl ze volgens de regels te werk gaan'', aldus de verklaring van Trump. ,,We moeten af van veel bepalingen die investeringen in het Amerikaanse bedrijfsleven hebben verstikt. Er moet weer supervisie komen over de financiële zakenwereld zonder de belangen van de werkende Amerikaan te beschadigen.''

Clayton is niet onomstreden. Op het hoogtepunt van de financiële crisis in 2008 werkte hij aan grote deals in de bankenwereld, waarbij onder meer Barclays Capital, Lehman Brothers, Bear Sterns, JP Morgan en Goldman Sachs waren betrokken.