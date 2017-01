Plofkraken Duitsland verijdeld

BOCHUM - De Duitse politie heeft vermoedelijk een reeks plofkraken verijdeld.

In een garage in de stad Bochum stonden een in Nederland gestolen Audi RS 5, meerdere kentekenplaten en chemicaliën.

Ook lagen er gas- en zuurstofflessen, die kunnen worden gebruikt om pinautomaten op te blazen.

De eigenaar van de garage had de deur geopend, omdat de huur al een tijd niet was betaald. De politie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen of de garagebox werd gehuurd door een Nederlander.

Er is nog niemand opgepakt. Sporenonderzoek moet duidelijk maken of de Audi al eens is gebruikt bij plofkraken.

Duitsland gaat al tijden gebukt onder plofkraken, die vaak worden gepleegd door Nederlanders. Ze blazen geldautomaten op en gaan er dan vandoor in razendsnelle Audi's.

Om aan de politie te ontkomen halen ze halsbrekende toeren uit. Daarbij zijn al meerdere Nederlandse plofkrakers om het leven gekomen.