Israëlische sergeant schuldig aan doodslag

TEL AVIV - De Israëlische sergeant Elor Azaria (20) is woensdag door een militaire rechtbank in Tel Aviv schuldig bevonden aan doodslag op een Palestijnse aanslagpleger, in maart 2016. Deze had met een mes ingestoken op een Israëlische soldaat en lag zelf gewond op straat. Op dat moment schoot Azaria hem een kogel in zijn hoofd waardoor de Palestijn stierf.

Door ANP - 4-1-2017, 12:17 (Update 4-1-2017, 12:17)

De zaak leidde tot felle emoties in Israël. De meningen liepen uiteen van het vermoorden van een weerloze tot het terecht afrekenen met een terrorist. Ook tijdens de uitspraak waren voor het gerechtsgebouw honderden voor- en tegenstanders van Azaria bijeengekomen die met elkaar op de vuist gingen. De militair beweerde tijdens de zaak dat hij bang was dat de aanslagpleger nog een bomgordel droeg.

De strafmaat van de sergeant wordt later bepaald. Op doodslag staat maximaal twintig jaar cel. De rechters die tot het vonnis kwamen, vinden dat Azaria geen enkele reden had de Palestijn dood te schieten. Het doodschieten van de aanslagpleger werd door een mensenrechtenactivist met een camera vastgelegd.